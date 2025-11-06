Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στη League Phase του Conference League -και ταυτόχρονα τη δεύτερη διαδοχική στην «OPAP Arena»- θα επιδιώξει η ΑΕΚ, που υποδέχεται απόψε (6/11, 19:45, ΕΡΑ ΣΠΟΡ) τη Σάμροκ Ρόβερς.

Τόσο το ματς με τους Ιρλανδούς όσο και το προηγούμενο εναντίον της Αμπερντίν ο Μάρκο Νίκολιτς τα έχει σημειωμένα στο μπλοκάκι του ως… must win για να ελπίζει σε απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Η πρώτη αποστολή εξετελέσθη με το σκορ-ρεκόρ 6-0 επί των Σκωτσέζων.

Aπόψε (6/11, 19:45, ΕΡΑ ΣΠΟΡ) η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο ανάλογου βεληνεκούς, με μια σχετική εμπειρία ωστόσο καθώς βρίσκεται σε League Phase Conference League για τρίτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια. Πέρσι έκανε την έκπληξη και διεκδίκησε μέχρι την τελευταία αγωνιστική την 8άδα, τελικά κατετάγη 10η και στα play off αποκλείστηκε στα πέναλτι από τη Μόλντε. Στο ματς εκείνο, παρουσίασε και το νεότερο σκόρερ στην Ιστορία των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων, τον Μάικλ Νούναν ο οποίος πέτυχε γκολ σε ηλικία 16 ετών και 197 ημερών. Ο μικρός δεν ταξίδεψε στην Αθήνα, καθώς έχει υποχρεώσεις με την εθνική Νέων της Ιρλανδίας.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League:

Πέμπτη 6/11

19:45 Σαχτάρ Ντόνετσκ-Μπρέινταμπλικ

19:45 Σπάρτα Πράγας-Ρακόβ Τσεστόχοβα

19:45 Μάιντς-Φιορεντίνα

19:45 Τσέλιε-Λέγκια Βαρσοβίας

19:45 Κουόπιο-Σλόβαν Μπρατισλάβας

19:45 ΑΕΚ-Σάμροκ Ρόβερς

19:45 Σαμσουνσπόρ-Χάμρουν

19:45 ΑΕΚ Λάρνακας-Αμπερντίν

19:45 Νόα-Σίγκμα Όλομουτς

22:00 Ραπίντ Βιέννης-Κραϊόβα

22:00 Ντιναμό Κιέβου-Ζρίνσκι Μόσταρ

22:00 Κρίσταλ Πάλας-Άλκμααρ

22:00 Ράγιο Βαγεκάνο-Λεχ Πόζναν

22:00 Λίνκολν Ρεντ Ιμπς-Ριέκα

22:00 Σκεντίγια-Γιαγκελόνια

22:00 Χάκεν-Στρασμπούρ

22:00 Λοζάνη-Ομόνοια

22:00 Σέλμπουρν-Ντρίτα

Π.Π.

Πηγή: erasports.gr