Σκίστηκε ο Λεβαδειακός να βάλει όσα γκολ γίνεται στον Βόλο. Αν είχε και τρίτο ημίχρονο θα έφτανε τα 10, δείχνοντας πόσο πολύ θέλει ο Κομπόταρος την 5η θέση. Ο Βόλος που τα έφαγε, έπιασε τον Λανουά και με επίσημη ανακοίνωση καταφέρθηκε εναντίον της διαιτησίας. Ο Άρης ξεσκίστηκε για να κερδίσει τον ΟΦΗ, με τον Γρηγορίου να λέει ότι θέλει την 5η θέση για διάφορους λόγους, χωρίς να λέει για ποιους. Οι κίτρινοι περνάνε τρένο από το Παγκρήτιο και παραμένουν στο κόλπο. Μα καλά, ρε; Θα μας τρελάνετε; Τι κυνηγάτε;

