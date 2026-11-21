Από την Εθνική Ελλάδας και την παρουσία της στο Nations League μέχρι τη μάχη του τίτλου στη Super League, ο Γιώργος Κύριος σε συνέντευξή του στο paixebala.gr αναλύει όλα τα θέματα που απασχολούν το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο προπονητής της Κ17 του Άρη στην Αθήνα και τεχνικός διευθυντής του Aris FC Academy Athens σχολιάζει τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αναφέρεται στις προοπτικές των μεγάλων ομάδων, ξεχωρίζει την πορεία του ΟΦΗ και του Άρη και μιλά για το εγχείρημα ανάπτυξης των ακαδημιών των «κιτρινόμαυρων» στην πρωτεύουσα.

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