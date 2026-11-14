Σαν σήμερα, πριν από 100 χρόνια, ιδρύθηκε η ΕΠΟ. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής γεμάτο ιστορία, σημαντικές στιγμές, προκλήσεις και προσπάθεια για την οργάνωση, την ανάπτυξη και την πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η πορεία προς τη δημιουργία της ΕΠΟ είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια καταγράφηκε το 1919, με τη σύσταση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών και Πειραιώς, η οποία δύο χρόνια αργότερα μετονομάστηκε σε Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ελλάδος, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας ποδοσφαιρικής αρχής. Η ανάγκη για έναν κεντρικό φορέα που θα συντόνιζε και θα εκπροσωπούσε το άθλημα σε πανελλήνιο επίπεδο γινόταν πλέον ολοένα και πιο επιτακτική.

Το 1925 ξεκίνησαν οι ουσιαστικές διεργασίες για την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Ακολούθησαν συσκέψεις, η σύνταξη καταστατικού και κανονισμών, καθώς και επαφές μεταξύ των ποδοσφαιρικών Ενώσεων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας.

Το ιστορικό ορόσημο ήρθε το πρωί της Κυριακής 14 Νοεμβρίου 1926. Στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών συναντήθηκαν εκπρόσωποι των τριών ιδρυτριών Ενώσεων, Αθηνών, Πειραιώς και Μακεδονίας-Θράκης. Έπειτα από τρίωρη σύσκεψη, η υπογραφή του πρακτικού ίδρυσης επισφράγισε τη δημιουργία της Ομοσπονδίας.

Έτσι ξεκίνησε μια διαδρομή εκατό ετών, άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια διαδρομή που συνεχίζεται, με την ΕΠΟ να αποτελεί τον πυλώνα του αθλήματος στη χώρα μας και να κοιτάζει προς το μέλλον, έχοντας ως παρακαταθήκη την ιστορία και την ευθύνη των επόμενων γενεών.

Η γιορτή βέβαια δεν εορτάστηκε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς η Εθνική μία ημέρα νωρίτερα, γνώρισε ντροπιαστική ήττα με 7-0 από την Ολλανδία.