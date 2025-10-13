Ακόμη έναν οδυνηρό αποκλεισμό από μεγάλη διοργάνωση, γνώρισε η εθνική ποδοσφαίρου ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε χθες 3-1 από τη Δανία στην Κοπεγχάγη και έχασε τις τελευταίες ελπίδες κατάκτησης μίας εκ των δύο πρώτων θέσεων του 3ου προκριματικού ομίλου για το Μουντιάλ 2026.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης χαρακτήρισε αποτυχία τον αποκλεισμό της ομάδα από το Μουντιάλ, αλλά ταυτόχρονα εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ απ’ την 4η αγωνιστική των προκριματικών αποτελεί αποτυχία. Κι αν δεν αποδεχθούμε οι ίδιοι τι είναι αποτυχία στο συγκεκριμένο κομμάτι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Κανείς δεν θα θυμηθεί ούτε πόσο άδικα χάσαμε στην Σκωτία, ούτε τα ατομικά λάθη», τόνισε ο επικεφαλής της ομοσπονδίας και συμπλήρωσε:

«Στο τέλος αυτό που μένει είναι το αποτέλεσμα. Ούτε τις ευκαιρίες θα θυμάται κανείς, αλλά το γεγονός ότι το καλοκαίρι δεν θα είμαστε στις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη στεναχώρια και απογοήτευση.

Για να προλάβω ο,τιδήποτε κι αν ειπωθεί, και επειδή είναι ωραία η ανθρωποφαγία και η αρένα θέλει λίγο αίμα όταν υπάρχει αποτυχία, η διοίκηση στηρίζει πλήρως τον προπονητή. Γι’ αυτό, μάλιστα, ανανέωσε και το συμβόλαιο ανεξαρτήτως αν θα πηγαίναμε ή όχι στο Μουντιάλ. Στηρίζει απόλυτα αυτά τα παιδιά γιατί το μέλλον είναι μπροστά τους. Επόμενος στόχος είναι το Euro 2028 είτε μέσω Nations League είτε μέσω των προκριματικών».