Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε πριν από το αποψινό φιλικό της εθνικής με την Παραγουάη (27/3, 19:00), σχετικά με τους στόχους της «γαλανόλευκης» στο προσεχές Nations League, δίνοντας το μήνυμα τις επιστροφής της εθνικής ομάδας στον δρόμο των επιτυχιών.

Η εθνική ομάδα φιλοξένει απόψε την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης» (27/3, 19:00), σε φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας για τις δύο ομάδες. Η εθνική θέλει να αφήσει πίσω της την αποτυχία της μη πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026, με τον Μάκη Γκαγκάτση να βρίσκει την ευκαιρία να μοιραστεί δυο λόγια σχετικά, με τον επόμενο στόχο, που δεν είναι άλλος από την καλύτερη δυνατή παρουσία στο Nations League που ακολουθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr