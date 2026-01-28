Οι διαιτητές της Super League 1 έβγαλαν πριν από λίγο την κάτωθι ανακοίνωση:

Με βαθιά οδύνη και θλίψη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο επτά νέων φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αυτή η απώλεια είναι μια ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και για το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων. Η σκέψη μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η απουσία αυτών των νέων ανθρώπων θα είναι αισθητή όχι μόνο στον κύκλο των αγαπημένων τους, αλλά και σε όλους εμάς που αγαπάμε το άθλημα και την αθλητική κοινότητα.

