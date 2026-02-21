Με ανακοίνωσή της η Μαρκό καταγγέλλει ότι ο Σεμπά έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης στο παιχνίδι της με τον Πανιώνιο (0-0), που διεξήχθη τη Σάββατο στη Νέα Σμύρνη, για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Super League 2.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα του Μαρκόπουλου αναφέρει ότι μικρή μερίδα των οπαδών του «ιστορικού» αποκάλεσαν μαϊμού τον έμπειρο ποδοσφαιριστή της, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «τέτοιες συμπεριφορές δεν προσβάλλουν μόνο τον Σεμπά, αλλά ολόκληρο τον αθλητικό πολιτισμό της χώρας μας».

