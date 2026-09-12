Η Super League ανεβάζει στροφές, με την 4η αγωνιστική να φέρνει δυνατές αναμετρήσεις, μεγάλα κίνητρα και παιχνίδια που ξεχωρίζουν… Ολυμπιακός-ΟΦΗ, ΠΑΟΚ-Άρης και Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός «κλέβουν» την παράσταση, ενώ οι υπόλοιποι διεκδικητές αναζητούν τους βαθμούς που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες.

Η 4η αγωνιστική ανοίγει σήμερα με δύο αναμετρήσεις… Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 19:00 τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πρώτο παιχνίδι της νέας εποχής μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και δύο ώρες αργότερα ο Ηρακλής «φιλοξενεί» τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

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