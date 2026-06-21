Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ και οι μνηστήρες ξεκίνησαν να τον πολιορκούν. Μέσα του Βουκουρεστίου αναφέρουν πως ο έμπειρος κόουτς έχει μεγάλη πρόταση για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας από την Αλ Σαντ του Κατάρ, με ετήσιες αποδοχές στα τέσσερα εκατ. ευρώ, χωρίς τα μπόνους επίτευξης στόχων!

Να σημειωθεί πως ο Λουτσέσκου γνωρίζει καλά τη Μέση Ανατολή, καθώς είχε εργαστεί με επιτυχία για δύο χρόνια στη Σαουδική Αραβία και στην Αλ Αχλί (2019-21), πριν επιστρέψει για δεύτερη φορά το καλοκαίρι του 2021 στον πάγκο του ΠΑΟΚ.

Ο 57χρονος τεχνικός είχε ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο οι άριστες σχέσεις του με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, προμήνυαν ένα «βελούδινο διαζύγιο».