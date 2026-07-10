Η ΕΠΟ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη, η οποία έχασε τη ζωή της στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε (με οδηγό τον πατέρα της) συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.

«Η είδηση της απώλειας ενός παιδιού έχει συγκλονίσει ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια» αναφέρει η ΕΠΟ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον αδόκητο χαμό της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η είδηση της πρόωρης απώλειας ενός παιδιού που έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, με όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον, έχει συγκλονίσει ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια.

Η ΕΠΟ εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια της εκλιπούσας, στους οικείους της, καθώς και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, συμμετέχοντας στο βαρύ τους πένθος.

Καλό ταξίδι, Άννα-Μαρία».