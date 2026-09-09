Η καρδιά του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα χτυπήσει την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς η πόλη θα φιλοξενήσει την επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής επιτροπής της UEFA.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί από το 9πμ έως τις 13:00 με την ατζέντα, η οποία γνωστοποιήθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, να περιλαμβάνει σημαντικές αποφάσεις για τις κορυφαίες διοργανώσεις της «γηραιάς ηπείρου».

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