Το πρωτάθλημα ολοκλήρωσε μόλις την 5η αγωνιστική του και… άρχισαν τα όργανα για τη διαιτησία. Όχι απλά με κάποια παράπονα, όπως αυτά του Θόδωρου Καρυπίδη μετά το ματς του Άρη στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ, για τη διαιτησία του Ιταλού Κολόμπο, αλλά με καταγγελίες και καρφώματα.

Ο Άρης μάλιστα ζήτησε από την ΕΠΟ τις συνομιλίες μεταξύ διαιτητή και VAR, τόσο για τη φάση του πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ των «ασπρόμαυρων», όσο και για δύο φάσεις στις οποίες θεωρεί ότι υπήρχαν προϋποθέσεις για αποβολή ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ (του Κένι με τον Γιαννιώτα και το μαρκάρισμα του Ζαφείρη στον Ράτσιτς).

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr