Στην ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής προχώρησε η Ελλάς Σύρου με την απόκτηση του Αποστόλη Διαμαντή.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στα Χανιά, καταγράφοντας 14 συμμετοχές, ενώ διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το ελληνικό και το εξωτερικό, έχοντας αγωνιστεί σε ΟΦΗ, Ιστανμπούλσπορ, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, Ηρακλή και Αναγέννησης Καρδίτσας.

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