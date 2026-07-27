Η ελληνική Super League κατατάσσεται στην 27η θέση ανάμεσα στα ισχυρότερα πρωταθλήματα του κόσμου, σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση που δημοσίευσε σήμερα (27/7) η βρετανική εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Opta, μέσω του μοντέλου Power Rankings που αποτιμά τη δύναμη κάθε λίγκας στον κόσμο.

Το μοντέλο της Opta αξιολογεί περισσότερες από 15.000 ανδρικές και γυναικείες ομάδες σε όλο τον κόσμο, δίνοντας σε κάθε σύλλογο μια βαθμολογία από το 0 έως το 100 με βάση προηγμένα στατιστικά απόδοσης. Παίρνοντας τον μέσο όρο των βαθμολογιών όλων των ομάδων μιας διοργάνωσης, η Opta εξάγει μια εικόνα για το ποια πρωταθλήματα συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη πυκνότητα κορυφαίων συλλόγων, κάτι που αποτελεί ισχυρή ένδειξη της συνολικής ποιότητας της κάθε διοργάνωσης.

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