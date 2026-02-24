Τα σήματα FIFA για το 2026 απένειμε στους διεθνείς αξιωματούχους διαιτησίας ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (24/2) στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Ο κ. Γκαγκάτσης συνεχάρη τους διαιτητές, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν «πρεσβευτές» της χώρας σε διοργανώσεις FIFA και UEFA, ενώ έκανε λόγο για θετικά βήματα στην ελληνική διαιτησία. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη χρήση Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας με ξένους στο VAR, εκφράζοντας την επιθυμία το μέτρο να επεκταθεί και στο πρωτάθλημα, εφόσον υπάρξει συμφωνία με τις ΠΑΕ.

