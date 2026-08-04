Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να μην υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Τζιάνι Ινφαντίνο για νέα θητεία στην προεδρία της FIFA (2027-2031), στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσης που προκάλεσε το σχέδιο πώλησης ποσοστού του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Παρότι ο πρόεδρος της FIFA εγκατέλειψε οριστικά την επίμαχη πρόταση, η αντίδραση αρκετών ευρωπαϊκών ομοσπονδιών δεν άλλαξε. Μετά τις Ουαλία, Αγγλία και Σουηδία, η ΕΠΟ έγινε μία ακόμη ομοσπονδία που απέσυρε την εμπιστοσύνη της προς τον 56χρονο Ελβετό.

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