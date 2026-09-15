Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία γιόρτασε στη Θεσσαλονίκη τα 100α γενέθλια από την ίδρυσή της. Παρουσία υψηλών προσκεκλημένων καταγράφηκε η παρουσία της στο ποδόσφαιρο με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Euro 2004, ενώ παράλληλα δόθηκε ο στόχος για την επόμενη ημέρα.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης και ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας του 2004, Θόδωρος Ζαγοράκης μίλησαν από το βήμα.

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