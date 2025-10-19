H ΕΠΟ, με ενημέρωσή της, κατήγγειλε ότι ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά προπηλακίστηκε στην OPAP Arena, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Όπως αποκάλυψε το sdna.gr ο Γάλλος αρχιδιαιτητής ήταν από νωρίς στη Φιλαδέλφεια για να δει το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, αλλά αποχώρησε από το γήπεδο στο ημίχρονο, καθώς, πριν την έναρξη του ματς, δέχθηκε φραστική επίθεση από οπαδούς, που βρίσκονταν στις κερκίδες, χωρίς όμως να έρθουν σε σωματική επαφή.

Ο Λανουά δεν θέλησε να απαντήσει και, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, παρέμεινε στο γήπεδο μέχρι το ημίχρονο, όταν και αποφάσισε να αποχωρήσει, λόγω της μεγάλης φόρτισής του, μετά το εν λόγω περιστατικό.

Η ΕΠΟ πήρε θέση για το συμβάν, αναφέροντας τα εξής:

Η ΕΠΟ έχει πλήρη γνώση του προπηλακισμού που υπέστη ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ–ΠΑΟΚ. Είναι προφανές ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ, η οποία ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα, οφείλει να συμβάλει αποφασιστικά στον εντοπισμό και στην παραδειγματική τιμωρία όσων ανάγκασαν τον κ. Λανουά να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Παράλληλα, ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους κατά των επιλεγμένων από την UEFA στελεχών της ΚΕΔ, ειδικότερα δε κατά του κ. Λανουά.

Όλα τα συναφή δημοσιεύματα και αποδεικτικά στοιχεία θα διαβιβαστούν αμέσως στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς. Καμία προσπάθεια εκφοβισμού ή υπονόμευσης της λειτουργίας της ΚΕΔ δεν θα γίνει ανεκτή ή θα μείνει ατιμώρητη.

