Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προχώρησε τις αναπτυξιακές της δράσεις εκτός συνόρων. Η «Πάσα στα Θρανία» δόθηκε στις 4 και 5 Μαΐου σε ελληνικά σχολεία της ομογένειας στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο δημοτικό και γυμνάσιο του Μπίλεφελντ και στο γυμνάσιο του Ντίσελντορφ, με την παρουσία του παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή, Γιάννη Αμανατίδη.

Οι δραστηριότητες, που υλοποιούνται από τη διεύθυνση στρατηγικής ανάπτυξης της ομοσπονδίας, πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και είχαν ως κύριο στόχο τη σύνδεση της ομογένειας με τη χώρα μας. Σ

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Οι δραστηριότητες, που υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ομοσπονδίας, πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και είχαν ως κύριο στόχο τη σύνδεση της ομογένειας με τη χώρα μας.

Το πρόγραμμα, στο οποίο πήραν μέρος 50 αγόρια και κορίτσια δημοτικού στο Μπίλεφελντ και 200 περίπου παιδιά στα δύο Γυμνάσια, περιλάμβανε αγώνες Fair Play με μικρές αριθμητικές σχέσεις χωρίς βαθμολογία, ασκήσεις τεχνικών και κινητικών δεξιοτήτων και θεωρητικές παρουσιάσεις για τα οφέλη του ποδοσφαίρου στη ζωή των παιδιών και την αξία του ευ αγωνίζεσθαι. Οι αγώνες στο Μπίλεφελντ πραγματοποιήθηκαν σε κοντινό γήπεδο και στο Ντίσελντορφ στο προαύλιο του σχολείου, ενώ οι θεωρητικές παρουσιάσεις υλοποιήθηκαν σε αίθουσες των σχολικών μονάδων.

Η δράση ήταν απόλυτα πετυχημένη και σε αυτό συνέβαλε η άριστη συνεργασία όλων των φορέων και η φιλοξενία προς τους εκπροσώπους της ΕΠΟ ήταν άριστη. Ο Γιάννης Αμανατίδης συμμετείχε στο πρακτικό μέρος, μίλησε στα παιδιά και υπέγραψε αυτόγραφα. Ως προς την οργάνωση συνεισέφεραν σημαντικά οι κκ. Χρήστος Κούλης, Κυριάκος Ναζλίδης, διευθυντής και γυμναστής του Δημοτικού σχολείου του Μπίλεφελντ, ο κ. Νίκος Μαρκατάτος, διευθυντής του Γυμνασίου του Μπίλεφελντ, η κα Βασιλική Βλάχου, διευθύντρια του Γυμνασίου του Ντίσελντορφ, καθώς και οι κκ Δημήτρης Κεντριστάκης, Γιώργιος Κάκος, Μιχάλης Ψαλτάκης, γυμναστές του σχολείου.

Τα παιδιά έλαβαν ως δώρα αναμνηστικά μπλουζάκια, μπάλες και εγχειρίδια του προγράμματος “Πάσα στα Θρανία”».