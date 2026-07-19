Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 στο MetLife Stadium, σήμερα ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, θα μείνει στην ιστορία και για το πιο ακριβό εισιτήριο στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων, με το χέρι της ίδιας της FIFA πίσω από κάθε αύξηση.

Οι επίσημες τιμές ξεκίνησαν από 2.030 δολάρια για την πιο φθηνή κατηγορία και έφταναν τα 6.730 για τις πρώτες θέσεις, όμως η κατηγορία αυτή εξαντλήθηκε πολύ νωρίς. Στις τελευταίες μέρες πριν τον αγώνα, η φθηνότερη επίσημη θέση που είχε ακόμα διαθέσιμη η FIFA κόστιζε 7.380 δολάρια, ενώ οι μπροστινές θέσεις πρώτης κατηγορίας στον κάτω εξώστη πωλούνταν από 19.995 έως 32.970 δολάρια. Οι θέσεις φιλοξενίας στο Trophy Lounge έφτασαν τα 32.500 και 34.500 δολάρια με φαγητό και ποτό. Για σύγκριση, στον τελικό του Κατάρ το 2022 η πιο ακριβή επίσημη θέση κόστιζε περίπου 1.600 δολάρια.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr