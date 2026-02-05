Τον απολογισμό της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου παρουσίασε η FIFA την Τετάρτη (5/2), με τα περισσότερα «παράθυρα» παγκοσμίως να έχουν πλέον κλείσει, ανάμεσά τους και τα ισχυρότερα της Ευρώπης, ενώ ελάχιστες αγορές –μεταξύ αυτών και η ελληνική– παραμένουν ακόμη ανοιχτές.

Σύμφωνα με την έκθεση της παγκόσμιας ομοσπονδίας, οι ελληνικοί σύλλογοι προχώρησαν συνολικά σε 73 μεταγραφικές προσθήκες και 63 αποχωρήσεις. Οι δαπάνες ανήλθαν στα 36,1 εκατ. δολάρια, ενώ τα έσοδα περιορίστηκαν στα 10,8 εκατ., με τις εισερχόμενες μεταγραφές να παρουσιάζουν πτώση 5,2% και τις εξερχόμενες να παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, στο Ποδόσφαιρο Ανδρών καταγράφηκαν περισσότερες από 5.900 μεταγραφές, με συνολικές δαπάνες που ξεπέρασαν τα 1,9 δισ. δολάρια, σημειώνοντας μείωση περίπου 18% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025.

Αντίθετα, στο Ποδόσφαιρο Γυναικών καταγράφηκε νέο ρεκόρ δαπανών, που ξεπέρασαν τα 10 εκατ. δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση άνω του 85%, παρά τη μικρή μείωση στον συνολικό αριθμό μεταγραφών, σε σχέση με πέρυσι.