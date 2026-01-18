Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν στιγμές που ξεχωρίζουν. Στιγμές που κάποιοι φοράνε το σμόκιν της δόξας και άλλοι ντύνονται με το βαρύ… παλτό της αποτυχίας. Κάθε παιχνίδι γεννά ήρωες και αντι-ήρωες, σωστές επιλογές και καταστροφικά λάθη. Σε αυτή τη στήλη θα ξεχωρίζουμε εκείνους που άξιζαν τα φώτα της προβολής κι εκείνους που καλύτερα θα είναι να μείνουν στη σκιά. Γιατί η μπάλα δεν ξεχνά, ούτε κι εμείς.

Η γκαρνταρόμπα του «Παίξε Μπάλα» πήγε Σέρρες. Στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής της Super League ο Πανσερραϊκός έδειξε… σφυγμό για την παραμονή και επικράτησε 2-1 της Κηφισιάς με ανατροπή, πανηγυρίζοντας μόλις την δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα. Το πρώτο θύμα των «λιονταριών» ήταν ο Αστέρας στις 4 Οκτωβρίου και στο ματς της 6ης αγωνιστικής!

