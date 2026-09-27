Η Ισπανία πέρασε νικηφόρα από το «Γουέμπλεϊ», επικρατώντας 3-2 της Αγγλίας σε ένα εντυπωσιακό ματς με διαδοχικές ανατροπές. Η «ρόχας» διεύρυνε το αήττητο σερί της στους 39 αγώνες, με την τελευταία ήττα να καταγράφεται τον Μάρτιο του 2024, σε φιλικό με την Κολομβία.

Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε προηγήθηκε μόλις στο ξεκίνημα με τον Λαμίν Γιαμάλ, όμως η Αγγλία απάντησε και γύρισε το παιχνίδι με γκολ των Άντονι Γκόρντον και Χάρι Κέιν. Ο αρχηγός των «τριών λιονταριών» είχε μεγάλη ευκαιρία στο 54’, αλλά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι από το σημείο του πέναλτι. Η αστοχία αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η Ισπανία τιμώρησε το λάθος και έφτασε στη νέα ανατροπή με τους Άλεξ Μπαένα και Μικέλ Ογιαρθάμπαλ, παίρνοντας τη νίκη.

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