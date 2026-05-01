Η αγωνιστική περίοδος πλησιάζει προς το τέλος της και θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στην ελληνική διαιτησία. Σε όλα τα επίπεδα. Από τις εμφανίσεις των ρέφερι στα εναπομείναντα ματς θα επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά η ΚΕΔ αλλά και οι ίδιοι.

Η φετινή σεζόν είναι ιδιαίτερη και σημαντική στον χώρο της διαιτησίας. Μετά από εννιά χρόνια Έλληνας ορίστηκε να σφυρίξει στον τελικό του κυπέλλου. Η ΕΠΟ και η ΚΕΔ κέρδισαν αναμφισβήτητα το στοίχημα που έβαλαν το καλοκαίρι. Στήριξαν τους διαιτητές της Super League 1 στη δεύτερη πιο σημαντική διοργάνωση και εκείνοι ανταπέδωσαν. Στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων με αποκορύφωμα το τελευταίο ματς στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr