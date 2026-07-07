Ο Ευαγγέλου κάνει πρεμιέρα απόψε για τη νέα σεζόν στο Σαν Μαρίνο και την σκυτάλη παίρνει ο Πολυχρόνης την Πέμπτη. Η ποδοσφαιρική σεζόν 2026-2027 έχει ήδη αρχίσει, παρά το γεγονός ότι δεν ολοκληρώθηκε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι πρώτοι ορισμοί για τους Έλληνες Διεθνείς Διαιτητές ήρθαν πριν από λίγες ημέρες καθώς διεξάγονται οι προκριματικοί γύροι στις διοργανώσεις της UEFA.

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