Κάθε ελληνικό ντέρμπι είναι και μία ιστορία. Ειδικά σαν το χθεσινό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό (1-1). Είχε φοβερή ένταση, αρκετή γκρίνια και σε κάποιες στιγμές του το κλίμα ήταν «πολεμικό».

Ο Μάκελι, ο Ολλανδός διαιτητής, έπαθε σοκ. Νόμιζε ότι επρόκειτο να διευθύνει ματς με ατμόσφαιρα Champions League. Ότι θα τους μιλούσαν με το σεις και με το σας. Όταν είδε ξαφνικά μπροστά του τον Μάριο Ηλιόπουλο σάστισε. Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρισε προς τους συνεργάτες του και είπε με απορία: «Who is he;». Όταν ενημερώθηκε σχετικά, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είχε απέναντι του τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ. Στην χώρα του και στα παιχνίδια των διεθνών διοργανώσεων της UEFA αυτά δεν γίνονται. Είναι απίθανα και απίστευτα.

