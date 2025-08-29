Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα μάθουν τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League, ενώ λίγη ώρα αργότερα και η ΑΕΚ θα μάθει το μονοπάτι της στη League Phase του Conference League. Η διαδικασία είναι σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Να σημειωθεί ότι στο Europa League ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα δώσουν 8 παιχνίδια, ενώ στο Conference League η ΑΕΚ θα αγωνιστεί σε 6 ματς

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Ρόμα στο ΟΑΚΑ. στην Ολλανδία με την Φέγενορντ.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Λιλ στη Γαλλία.

Τα γκρουπ δυναμικότητας του Europa League:

1o γκρουπ δυναμικότητας

Ρόμα (104.500)

Πόρτο (79.750)

Ρέιντζερς (71.750)

Φέγενορντ (71.000)

Λιλ (66.000)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ (56.000)

Μπέτις (52.250)

Ζάλτσμπουργκ (48.000)

Άστον Βίλα (47.250)

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Φενέρμπαχτσε (47.250)

Μπράγκα (46.000)

Ερυθρός Αστέρας (44.000)

Λιόν (43.750)

ΠΑΟΚ (42.250)

Βικτόρια Πλζεν (39.250)

Φερεντσβάρος (39.000)

Σέλτικ (38.000)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (37.500)

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Γιουνγκ Μπόις (34.500)

Βασιλεία (33.000)

Μίντιλαντ (32.750)

Φράιμπουργκ (28.000)

Λουντογκόρετς (24.000)

Νότιγχαμ (23.039)

Στουρμ Γκρατς (23.000)

Στεάουα (22.500)

Νις (20.000)

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπολόνια (19.446)

Θέλτα (18.890)

Στουτγκάρδη (17.226)

Παναθηναϊκός (16.000)

Μάλμε (14.500)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (13.430)

Ουτρέχτη (13.430)

Γκενκ (11.370)

Μπραν (7.937)

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026

Τα γκρουπ δυναμικότητας του Conference League

1o γκρουπ δυναμικότητας

Φιορεντίνα (62.000)

Άλκμααρ (54.500)

Σαχτάρ (52.000)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (33.500)

Ραπίντ Βιέννης (32.250)

Λέγκια (31.000)

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Σπάρτα Πράγας (29.500)

Ντινάμο Κιέβου (23.500)

Κρίσταλ Πάλας (23.039)

Λεχ Πόζναν (19.000)

Ράγιο Βαγεκάνο (18.890)

Σάμροκ Ρόβερς (17.875)

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Ομόνοια (17.375)

Μάιντς (17.266)

Στρασμπούρ (14.618)

Γιαγκελόνια (14.000)

Τσέλιε (14.000)

Ριέκα (12.000)

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Ζρίνσκι (10.000)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (10.000)

Κουόπιο (10.000)

ΑΕΚ (9.500)

Αμπερντίν (9.500)

Ντρίτα (9.000)

5ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπρέινταμπλικ (9.000)

Σίγκμα Όλομουτς (8.820)

Σαμσουνσπόρ (8.780)

Ράκοβ (8.000)

ΑΕΚ Λάρνακας (7.937)

Σκεντίγια (7.500)

6ο γκρουπ δυναμικότητας

Χάκεν (7.000)

Λωζάνη (6.725)

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (6.500)

Χάμρουν Σπάρτανς (6.000)

Νόα (4.800)

Σέλμπουρν (2.993)

Οι ημερομηνίες των 6 αγωνιστικών

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025