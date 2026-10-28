Μπορεί ο ΟΦΗ να έχει το όνομα, όμως η Λάρισα Novibet είχε την χάρη. Οι βυσσινί, με το παρθενικό γκολ του Νίτσου με τα χρώματα της ομάδας, νίκησαν στο γήπεδό τους 1-0 τον ΟΦΗ. Πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στον θεσμό και «βλέπουν» 8άδα.

Ήταν μια νίκη ψυχολογίας και μετάλλου, αυτή που πέτυχε η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου. Οι βυσσινί, ήταν ανταγωνιστικοί απέναντι σε ένα ΟΦΗ, που κατά διαστήματα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν είχε διάρκεια, και μετά το 1-0 δεν έβγαλε αντίδραση.

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