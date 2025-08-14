Σε μια βραδιά γεμάτη αγωνία, στην οποία «έσπασαν καρδιές», αφού και τα τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας οδηγήθηκαν στην παράταση, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, κατάφεραν να αποκλείσουν τους αντιπάλους τους, οι δύο «δικέφαλοι» στο εξτρά ημίωρο, οι δε «πράσινοι» στα πέναλτι και να εξασφαλίσουν ισάριθμες προκρίσεις στην επόμενη φάση του Europa League και του Conference League, προσφέροντας παράλληλα πολύτιμους βαθμούς στη χώρα μας.

Στον πρώτο χρονικά αγώνα, ο ΠΑΟΚ πήρε μεγάλη πρόκριση στην Αυστρία επικρατώντας με 1-0 της Βόλφσμπεργκερ στην παράταση (κανονικός αγώνας 0-0), χάρη στο γκολ- οβίδα του Μαντί Καμαρά στο 115′ και θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο του Europa League, στα πλέι οφ, την πρωταθλήτρια Κροατίας Ριέκα. Εξασφάλισε παράλληλα με αυτή την πρόκριση και τη συνέχεια του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αφού ακόμη κι αν αποκλειστεί από τους Κροάτες, θα συνεχίσει σε όμιλο του Conference League.

Η ΑΕΚ από τη δική της πλευρά, κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο των Κυπρίων του Άρη Λεμεσού, επικρατώντας με 3-1 στην παράταση (κανονικός αγώνας 1-1) στην OPAP Arena, χάρη στα γκολ του Κουτέσα στο 104′ και του Γιόβιτς στο ντεμπούτο του στο 109′ και στον επόμενο γύρο στα πλέι οφ του Conference League, θα αντιμετωπίσει τη Βελγική Άντερλεχτ.

Όσο για τον Παναθηναϊκό, ο κανονικός αγώνας και η παράταση απέναντι στην Ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ στην ουδέτερη Κρακοβία, έληξαν χωρίς τέρματα 0-0, οπότε οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι. Οι «πράσινοι» με ήρωα τον τερματοφύλακα τους Ντραγκόφσκι επικράτησαν με 4-3 στα πέναλτι και πήραν μια μεγάλη πρόκριση, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη βραδιά για την Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός στα πλέι οφ του Europa League θα αντιμετωπίσει την τουρκική Σάμσουνσπορ, ενώ αν αποκλειστεί θα συνεχίσει θα συνεχίσει σε όμιλο του Conference League, αφού όπως κι ο ΠΑΟΚ με την πρόκριση του εξασφάλισε τη συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Europa League: Πρόκριση-θρίλερ για τον ΠΑΟΚ, 1-0 τη Βόλφσμπεργκερ στην παράταση

Ο ΠΑΟΚ με ένα τρομερό γκολ του Μαντί Καμαρά επιβλήθηκε την Πέμπτη με 1-0 της Βόλφσμπεργκερ στην παράταση, καταφέρνοντας να πανηγυρίσει στην Αυστρία την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League.

Χωρίς σκορ έληξε η κανονική διάρκεια του αποψινού ματς, όπως συνέβη και πριν μία εβδομάδα στην Τούμπα, με τον «δικέφαλο» του Βορρά να λυτρώνεται εν τέλει στο 115′ από τον Αφρικανό μέσο, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς.

Πάντως κορυφαίος της ελληνικής ομάδας ήταν και απόψε ο Γίρι Παβλένκα, κάνοντας πολύ δύσκολες όσο και καθοριστικές για την εξέλιξη του αγώνα, αποκρούσεις.

Πλέον, οι «ασπρόμαυροι» ετοιμάζονται για τα παιχνίδια κόντρα στη Ριέκα, έχοντας εξασφαλισμένη τη συμμετοχή τους σε League Stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι δυο ομάδες μπήκαν αρκετά φοβισμένα στο παιχνίδι, δείγμα του άγχους για την πρόκριση. Είναι χαρακτηριστικό πως η πρώτη τελική προσπάθεια έγινε στο 20’ και ήταν για τους γηπεδούχους που αναπτύχθηκαν από τα αριστερά, αλλά το πλασέ του Τιερνό Μπαλό ήταν πολύ αδύναμο για να ανησυχήσει τον Παβλένκα.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας… θυμήθηκε τις επεμβάσεις του στην Τούμπα, σε ασύλληπτη χαμένη ευκαιρία της Βόλφσμπεργκερ με τη συμπλήρωση 35 λεπτών.

Από εκτέλεση κόρνερ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς και απομάκρυνση της μπάλας, ο Ντόνις Αβντιγιάι έβγαλε στον κενό χώρο τον Μπαλό που ξεπέρασε στο σπριντ τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά ο Παβλένκα νίκησε εκ νέου τον 23χρονο επιθετικό με καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Στο 40’ οι Αυστριακοί απείλησαν εκ νέου, αλλά η κεφαλιά του Νίκολας Βίμερ από το κόρνερ του Αβντιγιάι πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε και τρίτο ημίχρονο δίχως τελική στην εστία της Βόλφσμπεργκερ.

Ο Λουτσέσκου δεν έκανε αλλαγή στην ενδεκάδα, όμως άλλαξε πτέρυγες τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Λούκα Ιβανούσετς – κίνηση που έκανε πιο κινητικούς τους φιλοξενούμενους. Ο ΠΑΟΚ φάνηκε για πρώτη φορά στο 56’, αλλά το φάουλ του Γιάννη Μιχαηλίδη οριακά έξω από τη μεγάλη περιοχή, πέρασε ψηλά.

Ο Έλληνας στόπερ ήταν ο πρώτος «ασπρόμαυρος» που βρήκε εστία, αλλά ο Νίκολας Πόλστερ έδιωξε σε κόρνερ το μακρινό σουτ στο 60’. Η αλλαγή σκηνικού οδήγησε τον Ντίτμαρ Κιούμπαουερ σε τριπλή αλλαγή.

Μάλιστα, ένας εκ των τριών, ο Νταβίντ Ατάνγκα, είχε όλες τις προϋποθέσεις για να κάνει ένα σαφώς καλύτερο τελείωμα στο 66’ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Φεντόρ Τσάλοφ φάνηκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι, αλλά η γυριστή κεφαλιά του Ρώσου μετά τη σέντρα του Ζίβκοβιτς πέρασε οριακά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 73’, ο Παβλένκα έκανε μία ακόμη σωτήρια επέμβαση: εξαιρετική κίνηση του Ατάνγκα, ο Γκανέζος γύρισε στον Ντέγιαν Ζούκιτς που προσποιήθηκε και σούταρε για να νικηθεί από τον Τσέχο τερματοφύλακα.

Κι αφού το φαλτσαριστό αριστερό σουτ του Ζίβκοβιτς στο 88’ πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Πόλστερ, οι δυο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση. Στην οποία, με το που ξεκίνησε, ο Πόλστερ χρειάστηκε να κάνει μια σπουδαία επέμβαση στη σέντρα-σουτ του Κωνσταντέλια που κόντραρε και πήγαινε μέσα.

Το φιλόδοξο φάουλ του Δημήτρη Πέλκα στο 98’ δε βρήκε στόχο, με τον Λουτσέσκου να περνάει σταδιακά στον αγώνα τους «μικρούς» Ανέστη Μύθου και Δημήτρη Χατσίδη.

Άστοχο ήταν και το δυνατό σουτ του Ζούκιτς στο 111’ για να φτάσουμε στο 115’. Ο Χατσίδης έκλεψε την μπάλα, κόπηκε από τον Βίμερ, αυτή στρώθηκε στον Καμαρά που με ασύλληπτο φαλτσαριστό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.

Γκολ που τελικά έκρινε την πρόκριση και «έστειλε» τον ΠΑΟΚ στα Play Off του Europa League και πάνω στη Ριέκα – οι Κροάτες απέκλεισαν τη Σέλμπουρν με συνολικό σκορ 4-3. Η Βόλφσμπεργκερ από την άλλη, «υποβιβάζεται» στα Play Off του Conference League όπου θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια (με συνολικό σκορ 9-0 απέκλεισε την Αράζ).

Κίτρινες: Ντιαμπατέ, Ατάνγκα, Πίζινγκερ, Μπάουμγκαρτνερ – Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ (Ντίτμαρ Κιούμπαουερ): Πόλστερ, Βίμερ, Ντιαμπατέ, Μπάουμγκαρτνερ, Ρένερ, Σεπφ (101’ Νουαϊβου), Πίζινγκερ (106’ Σούλτσνερ), Μάτιτς (85’ Βόλμουτ), Μπαλό (63’ Ατάνγκα), Αγκιέμανγκ (63’ Γκάτερμαγιερ), Αβντιγιάι (63’ Ζούκιτς).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (118’ Τέιλορ), Οζντόεφ (76’ Καμαρά), Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας (109’ Χατσίδης), Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (69’ Πέλκας), Τσάλοφ (91’ Μύθου).

«Καθάρισε» την πρόκριση στην παράταση η ΑΕΚ, 3-1 τον Άρη Λεμεσού – Σκόραρε στο ντεμπούτο του ο Γιόβιτς!

Αποστολή εξετελέσθη για την ΑΕΚ, καθώς, έστω και με μπόλικο άγχος, κατάφερε να επικρατήσει την Πέμπτη στην Opap Arena με 3-1 του Άρη Λεμεσού (1-1 η κανονική διάρκεια), καταφέρνοντας να προκριθεί στα πλέι οφ του Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζει στην Ευρώπη χάρις στην εκτελεστική δεινότητα δύο εκ των νεοαποκτηθέντων παικτών της, των Ντέρεκ Κουτέσα και του μεγάλου της «αστεριού», Λούκα Γιόβιτς. Αμφότεροι πέρασαν αλλαγή στο ματς, ο πρώτος στο 85′ αντί του Μάνταλου και ο Σέρβος στο 100ό λεπτό στην θέση του Ζίνι.

Ο 27χρονος Ελβετός στο 104′ της παράτασης πέτυχε το 2-1 με δυνατό σουτ, φέρνοντας τους «κιτρινόμαυρους» πιο κοντά στο στόχο τους, για να έρθει ο Σέρβος στράικερ στο 109′ και να «κλειδώσει» την πρόκριση.

Η ΑΕΚ είχε προηγηθεί με το πέναλτι του Μαρίν στο πρώτο μέρος, για να ισοφαρίσει άμεσα ο Άρης με τον ίδιο τρόπο με τον Κβιλιτάια.

Οι Κύπριοι απείλησαν πρώτοι στο 9′, όταν μετά το παράλληλο γύρισμα του Μαγιάμπελα προς την περιοχή της ΑΕΚ, η μπάλα πέρασε από τον Κακκουλή και κατέληξε κόρνερ. Από την εξέλιξή του, ο Μαρχίεφ έκανε το σουτ, που πέρασε λίγο άουτ.

Ο Άρης πατούσε καλύτερα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και στο 11′ απείλησε για δεύτερη φορά. Μετά από λάθος της κιτρινόμαυρης άμυνας, ο Μαρχίεφ έστρωσε στον Μαγιαμπέλατο με το σουτ του τελευταίου να κοντράρει και να καταλήγει σε κόρνερ.

Η πρώτη μεγάλη φάση της ΑΕΚ σημειώθηκε στο 20′. Από το μακρινό πλάγιο που εκτέλεσε ο Πενράις, ο Ζίνι πήρε την κεφαλιά αλλά ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων, Βανά, απομάκρυνε σωτήρια. Στη συνέχεια ο Πιερό επιχείρησε με πάσα να βρει τον Ζίνι, όμως αυτή τη φορά ο στράικερ της ΑΕΚ δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα.

Στο 32′ ο Κορέια επιχείρησε να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση κόρνερ, με τη μπάλα να περνά ελάχιστα άουτ. Πέντε λεπτά μετά, το μακρινό σουτ του Ρότα ανάγκασε τον Βανά να διώξει δύσκολα, με τους Ζίνι και Πιερό να μην μπορούν να κάνουν το κοντρόλ και να σουτάρουν.

Το 0-0 ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους, αν και στις καθυστερήσεις η ΑΕΚ είχε την πιο κλασική ευκαιρία στον αγώνα για να σκοράρει. Από την κεφαλιά του Ρέλβας η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι και στο «ριμπάουντ» ο Πιερό δεν κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα.

Σ’ ένα πρώτο 45λεπτο που η ελληνική ομάδα δεν είχε καλή εικόνα, παρά τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν για να σκοράρει. Οι Κύπριοι σε κάποια σημεία του παιχνιδιού πατούσαν καλύτερα στο χορτάρι, χωρίς να έχουν κάποια κλασική ευκαιρία για να σκοράρουν.

Η είσοδος του Πήλιου στο δεύτερο μέρος αντί του Πενράις, έμελλε ν’ αποδειχθεί καθοριστική. Κι αυτό διότι στο 50′ ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι μετά από μαρκάρισμα του Γιαγκο. Ο Μάριν εκτέλεσε άψογα και η Ένωση με αυτό τον τρόπο πήρε το προβάδισμα (1-0).

Οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν να βρουν άμεση απάντηση και στο 53′ μετά από βαθιά μπαλιά στην πλάτη του Πήλιου, ο Μαγιαμπαλά έκανε το σουτ, αλλά ο Ρέλβας έβαλε την κόντρα και ο Στρακόσα δεν ανησύχησε.

Δεν χάρηκαν όμως για πολύ οι «κιτρινόμαυροι» το προβάδισμα που πήραν, καθώς στο 62′ ο Άρης «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο από τα 11 βήματα.

Ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ σε μαρκάρισμα του Ρότα στον Κορέια στο όριο της περιοχής, ωστόσο, κλήθηκε από το VAR για να ξαναδει τη φάση κι όπως διαπιστώθηκε η παράβαση ήταν εντός περιοχής. Ο Ολλανδός ρέφερι υπέδειξε το πέναλτι και ο Κβιλιτάια νίκησε τον Στρακόσα για το 1-1.

Οι δύο ομάδες πάλεψαν για το γκολ της νίκης, που όμως, τελικά δεν ήρθε για καμία σε κανονική ροή αγώνα, οπότε οδηγήθηκαν στην παράταση. Το επιπλέον μισάωρο ξεκίνησε με με την ωραία ανάπτυξη των παικτών της ΑΕΚ στο 94′, τον Κοϊτά να στρώνει στον αφύλακτο Γκατσίνοβιτς μέσα στην περιοχή, αλλά το τελείωμα του Σέρβου ήταν κακό.

Τη λύση στην Ένωση έδωσε ο Ελβετός, Ντέρεκ Κουτέσα στο 104′.

Έχοντας πάρει τη θέση του Μάνταλου στο 85′ ο 27χρονος επιθετικός βρήκε τον τρόπο να σκοράρει με δυνατό σουτ στο 104′, ενώ πέντε λεπτά μετά (109′), ήταν η σειρά του Γιόβιτς στο ντεμπούτο του μετά τη μεταγραφή του να «σφραγίσει» το «εισιτήριο» για το συγκρότημα του Νίκολιτς.

Να σημειωθεί ότι πριν το γκολ του Κουτέσα προηγήθηκε δοκάρι των φιλοξενούμενων, που έφτασαν μία ανάσα από την ισοφάριση, καθώς το δυνατό σουτ του Κοκόριν τράνταξε την οριζόντια δοκό του Στρακόσα.

Τα γκολ: 50′ Μάριν (π), 104′ Κουτέσα, 109′ Γιόβιτς – 62′ Κβιλιτάια (π)

Κίτρινες: Πινέδα – Μαρχίεφ, Μπαλογκάν, Χαραλάμπους

Οι ενδεκάδες των ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πένραϊς (46′ Πήλιος), Μάνταλος (85′ Κουτεσα), Περέιρα (4′ λ.τρ. Λιούμπιτσιτς), Πινέδα (73′ Κοϊτά), Μάριν, Ζίνι (100′ Γιόβιτς), Πιερό (73′ Γκατσίνοβιτς)

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (Αρτέμ Ράτκοβ): Βανά, Γιαγκό, Μπάλογκαν, Γκόλντσον, Κορέια (65′ Καζού), Μαρτσίεφ, Χαραλάμπους (118′ Μπουρχάν), Μαγιαμπελά (89′ Γκαουστάντ), ΜακΚάσλαντ (46′ Μόντνορ), Κβιλιτάια (78′ Εφαγκε), Κακουλής (65′ Κοκόριν)

Παλικαρίσια πρόκριση στα πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, 4-3 τη Σαχτάρ με ήρωα τον Ντραγκόφσκι!

Με ήρωα τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, ο οποίος έπιασε δύο πέναλτι, ο Παναθηναϊκός πέτυχε σπουδαία πρόκριση το βράδυ της Πέμπτης στο -ουδέτερο- «Miejski Stadion» της Κρακοβίας, επικρατώντας με 4-3 στα πέναλτι της Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Χωρίς σκορ (0-0) έληξε η κανονική διάρκεια (όπως συνέβη και στο πρώτο ματς) και η παράταση, κι έτσι η πρόκριση κρίθηκε στα «ρώσικη ρουλέτα», όπου ο Πολωνός γκολκίπερ με τις δύο αποκρούσεις του «έσπρωξε» την ομάδα του στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Με αυτήν την πρόκριση το «τριφύλλι» εξασφάλισε την είσοδό του σε League Phase.

Πάντως, όπως είναι φυσικό, θα προσπαθήσει να συνεχίσει στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση, κάτι που θα καταφέρει, αν ξεπεράσει και το εμπόδιο της Σαμσουνσπόρ, την οποία θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Χαμένο πέναλτι για τη Σαχτάρ: Ο Ναζαρίνα έστειλε την μπάλα στο δοκάρι

0-1 ο Παναθηναϊκός: Εύστοχος ο Ιωαννίδης

1-1 η Σαχτάρ: Εύστοχος ο Τομπίας

1-2 ο Παναθηναϊκός: Εύστοχος ο Γερεμεγεφ

2-2 η Σαχτάρ: Εύστοχος ο Μπονταρένκο

3-2 η Σαχτάρ: Εύστοχος ο Νεβέρτον

Χαμένο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό: Κακή εκτέλεση από τον Σιώπη, απόκρουση από τον Ρίζνικ

3-3 ο Παναθηναϊκός: Εύστοχος ο Τσιριβέγια

Χαμένο πέναλτι για τη Σαχτάρ: Ο Ντραγκόφσκι αποκρούει την εκτέλεση του Ελίας

Χαμένο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό: Ο Ζαρουρί έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.

Χαμένο πέναλτι για τη Σαχτάρ: Νέα απόκρουση από τον Ντραγκόφσκι αυτή τη φορά στην εκτέλεση του Ενρίκε.

3-4 ο Παναθηναϊκός: Εύστοχος ο Μαντσίνι, προκρίθηκε το τριφύλλι

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς συγκεντρωμένα και με διάθεση να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα, κρατώντας τους Ουκρανούς όσο πιο μακριά γινόταν απ’ την περιοχή του Ντραγκόφσκι. Στο 8’ από σέντρα του Άλισον Σαντάνα, ο Κάουα Ελίας δεν μπόρεσε να «μπει» στην πορεία της μπάλας, ενώ στο 26’ ο Ντραγκόφσκι βγήκε δυναμικά κι απομάκρυνε με τις γροθιές στην πολύ επικίνδυνη σέντρα του Οτσαρέτκο.

Οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη τελική τους στο ματς στο 33’ όταν από σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Μαξίμοβιτς πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Στο 38’ ο Νέβερτον με πολύ ωραία ενέργεια και πλασέ με το δεξί βρήκε… δίχτυα, αλλά το γκολ του Βραζιλιάνου ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Κάτι που επιβεβαίωσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και το VAR.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνημα με μία καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, όταν το 47’ ο Κυριακόπουλος έκανε άλλη μία σέντρα ακριβείας αυτή τη φορά προς τον Σφιντέρσκι όμως και η δική του κεφαλιά πέρασε άουτ.

Στο 51’ σε πολύ γρήγορη μετάβαση των «πράσινων» ο Τσέριν βρήκε χώρο έξω απ’ την περιοχή των Ουκρανών και σούταρε με το αριστερό με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ.

Η Σαχτάρ απείλησε στο 59’ με την κεφαλιά του Πέδρο Ενρίκε που πέρασε άουτ μετά τη σέντρα του Τομπίας, ενώ στο 60’ ο ίδιος παίκτες με πολύ πονηρή σουτ από πολύ πλάγια οδήγησε τον Ντραγκόφσκι σε μία ενστικτώδη επέμβαση σε κόρνερ. Ακόμη πιο δύσκολη ήταν η απόκρουση του Πολωνού γκολκίπερ στο δυνατό σουτ του Άλισον Σαντάνα στο 61’, ενώ στη εξέλιξη της φάσης ο Ρίζνικ έβγαλε με υπερένταση το πλασέ του Πελίστρι, έπειτα από κούρσα του Ουρουγουανού.

Στο 64’ από νέα τρομερή ατομική ενέργεια του Πελίστρι, ο Σφιντέρσκι βρέθηκε στην περιοχή και πλάσαρε άουτ, ενώ στο 68’ το μακρινό σουτ του Οτσαρέτκο πέρασε πολύ λίγο άουτ απ’ το δοκάρι του Ντραγκόφσκι.

Η Σαχτάρ άρχισε να πιέζει περισσότερο και στο 71’ το πλασέ του Νέβερτον πέρασε άουτ, ενώ στο 82’ ο Παναθηναϊκός απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Οτσαρέτκο με δεύτερη κίτρινη για πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Ζαρουρί. Ένα λεπτό μετά αποβλήθηκε κι ο προπονητής της Σαχτάρ Αρντά Τουράν για πολύ έντονες διαμαρτυρίες.

Στο 88’ ο Νέβερτον ολομόναχος απ’ το ύψος της μικρής περιοχής, «σημάδεψε» το δεξί δοκάρι με κεφαλιά χάνοντας ανεπανάληπτη ευκαιρία, ενώ στην εξέλιξη τη φάσης ο Μάρλον σούταρε άουτ έξω απ’ την περιοχή με τον αγώνα να οδηγείται στην ημίωρη παράταση.

Στο πρώτο μέρος της παράτασης οι «πράσινοι» είχαν μία καλή στιγμή με το πλασέ του Γεντβάι στο 102’ που μπλόκαρε ο Ρϊζνικ, με τα δεδομένα να μένουν ως έχουν ως το φινάλε και τις δύο ομάδες να οδηγούνται στη διαδικασία των πέναλτι, όπου «καθάρισε» για τον Παναθηναϊκό ο Ντραγκόφσκι.

Κίτρινες: 28’ Μπόνταρ, 48’ Οτσαρέτσκο, 111’ Ναζαρίνα – 52’ Τσέριν, 92’ Κώτσιρας, 97’ Τσιριβέγια, 106’ Σιώπης, 120’+1’ Μαξίμοβιτς, 120’+1’ Τουμπά

Kόκκινες: 82’ Οτσαρέτκο (2η κίτρινη), 83’ Αρντά Τουράν (προπονητής)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Τομπίας, Μπόνταρ, Ματβιγιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Μάρλον (101’ Ναζάρινα), Άλισον Σαντάνα (109’ Σβεντ), Μπονταρένκο, Οτσερέτκο, Νέβερτον, Κάουα Ελίας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (101’ Γεντβάι), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (113’ Γερεμέγεφ), Τσιριβέγια, Τσέριν (91’ Σιώπης), Μαξίμοβιτς, Τετέ (76’ Ζαρουρί), Πελίστρι (101’ Μαντσίνι), Σφιντέρσκι (76’ Ιωαννίδης)