Ήμουνα, που λες, τις προάλλες σε ένα στέκι με κάτι περίεργους από την πιάτσα. Και να λένε, αποκλείεται ο Κομπότης να τα πηγαίνει καλά με τον Γκαγκάτση, δεν χρειάζεται τα σφυρίγματα, έχει ομαδάρα φέτος. Δεν μιλάω. Μόνο ακούω.

Τι Αιγάλεω και κουραφέξαλα, λοιπόν; Τι μου τσαμπουνάς τώρα;

Και τι έγινε, δηλαδή, που ο Κομπότης είναι κουμπάρος με τον μπαμπά του Μάκη, τον ΜπιλΚιλ; Με βαθιά και αστείρευτη φιλία ετών; Ο υιός Γκαγκάτσης, άλλωστε, δεν τα πάει καλά με τον πατέρα του. Δεν μιλιούνται με τον Βασίλη. Αυτά λέει η πιάτσα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr