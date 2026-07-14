Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ με παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της SL1 μετά και την εκλογική διαδικασία που έληξε 7-7, δήλωσε τα εξής:

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της και τα καταστατικά της FIFA και της UEFA, η ΕΠΟ αποτελεί την ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή στην Ελλάδα και ως τέτοια, φέρει την ευθύνη της διοίκησης, της εποπτείας, του ελέγχου και της προστασίας του αθλήματος του ποδοσφαίρου σε εθνικό επίπεδο.

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