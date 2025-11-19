Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να βρίσκεται στο στόχαστρο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, καθώς οι εμφανίσεις του με τη Μπριζ έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τη μετοχή του.

Σύμφωνα με το «TEAMtalk», ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ έχει δεχτεί κρούση από τις Τότεναμ, Άστον Βίλα, Γουέστ Χαμ, Κρίσταλ Πάλας και Ντόρτμουντ, με τις πιθανότητες μετακίνησής του τον Ιανουάριο να αυξάνονται.

Η αξία του Τζόλη έχει πλέον εκτιναχθεί στα 30 εκατ. ευρώ —όπως αναφέρει το «Transfermarkt»— χάρη στις εξαιρετικές φετινές του επιδόσεις.

Σε 23 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις έχει καταγράψει οκτώ γκολ και εννέα ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες της Μπριζ.

Πλέον συγκαταλέγεται στους πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές του βελγικού συλλόγου, ειδικά μετά τη μεταγραφή του Αρντόν Γιασάρι στη Μίλαν το καλοκαίρι.

Υπενθυμίζεται πως ο Έλληνας εξτρέμ έχει ανανεώσει πρόσφατα το συμβόλαιό του μέχρι το 2029, γεγονός που ενισχύει τη θέση της Μπριζ σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις.