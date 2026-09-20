Για πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, μια ρωσική εθνική ομάδα θα αγωνιστεί σε διοργάνωση της FIFA. Η Κ15 της χώρας συμπεριλήφθηκε στην κλήρωση του νέου FIFA U-15 World Cup & Festival, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή στη Ζυρίχη και θα γίνει στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, από τις 24 έως τις 30 Οκτωβρίου.

Οι ομάδες θα φτάσουν στην πόλη στις 22 του μήνα. Οι Ρώσοι κληρώθηκαν σε όμιλο με Τουρκία, Αφγανιστάν, Τζιμπουτί, Σιέρα Λεόνε και Σουδάν. Δεν πρόκειται για τουρνουά με τον κλασικό τύπο. Στη διοργάνωση θα πάρουν μέρος 191 ομοσπονδίες από τις 211 της FIFA, χωρισμένες σε 32 ομίλους και θα δοθούν 943 αγώνες με οκτώ παίκτες ανά ομάδα, και ημίχρονα των 20 λεπτών. Μετά τη φάση των ομίλων οι ομάδες θα μοιραστούν σε έξι κατηγορίες απόδοσης, και όλες θα παίξουν μέχρι την τελευταία μέρα.

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