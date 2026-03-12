Η πιάτσα βοά. Με φήμες, για αλλαξοκ@λιές ιδιοκτητών. Τρέχουν ταχύτερα από τις μπάλες στα γήπεδα κι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον.

Παναιτωλικός. Αν πέσει ο Κωστούλας, που τα τελευταία χρόνια ψάχνει αγοραστή με τον τρόπο που ψάχνει κανείς διέξοδο σε δωμάτιο χωρίς πόρτα, φημολογείται ότι στο τραπέζι κάθονται οι Μπάκος και Καυμενάκης. Οι ίδιοι, όμως, ακούγεται να έχουν ανοιχτό παράθυρο και προς τον Καρυπίδη, ο οποίος από καιρό θέλει να αποφορτιστεί από τον Άρη, ψάχνοντας αγοραστές από Κίνα μέχρι Αμερική. Και ο ίδιος να την χωθεί στη… Λάρισα; Μην το παίξεις στο στοίχημα.

