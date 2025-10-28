Η Ηλιούπολη εξέδωσε ανακοίνωση και κάλεσε την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και την ΕΠΟ να φέρουν ξένο διαιτητή κατηγορίας Elite για την αναμέτρηση της Τετάρτης απέναντι στην ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας!

Η ομάδα της Αθήνας, με αφορμή την απόφαση της ΑΕΚ να χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση συστήματος VAR στο γήπεδο για το παιχνίδι της Τετάρτης, ζητά άμεσα αλλαγή του διαιτητή.

Η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Ηλιούπολη συμμερίζεται την αγωνία της ΠΑΕ ΑΕΚ για την τήρηση της ισονομίας, στον μεταξύ μας αγώνα Κυπέλλου και εκφράζει τη στήριξή της στο σχετικό αίτημα της για την εγκατάσταση συστήματος VAR, το οποίο και θα χρηματοδοτήσει, στο γήπεδό μας.

Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί σε απόλυτο βαθμό το 50-50, καλούμε την ΚΕΔ/ΕΠΟ να αλλάξει τη σύνθεση της διαιτητικής ομάδας, που έχει ορίσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι και να ζητήσει εκτάκτως και επειγόντως τη μετάκληση ξένου -κατά προτίμηση Εlite- διαιτητή.

Μόνο έτσι θα είμαστε όλοι απόλυτα βέβαιοι ότι το Ευ Αγωνίζεσθαι και η καθαρότητα θα τηρηθούν απαρέγκλιτα, μακριά από παρασκήνιο».

Εν τω μεταξύ, η Ηλιούπολη έκανε δεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο προπονητή της Απόστολος Χαραλαμπίδης, μόλις μετά από δύο αγώνες στον πάγκο της.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηλιούπολης:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη έκανε δεκτή την παραίτηση του προπονητή, Απόστολου Χαραλαμπίδη. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του».

Αυτή είναι η πέμπτη αλλαγή προπονητή, στην Ηλιούπολη, καθώς στον πάγκο της έχουν καθίσει φέτος οι Στεφανίδης, Γκουτσίδης, Κουδούνης (υπηρεσιακός) και Μπαδήμας.

Η Ηλιούπολη είναι στην τελευταία θέση του Β’ ομίλου της Super League 2 με μόλις ένα βαθμό.