Η Super League, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών (Τρίτη 22/9) και σε συνεργασία με τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», θα αφιερώσει την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος (19-20/09/2026) στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών, στηρίζοντας το έργο του Συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της λίγκας:

«Μέσα από τη μεγάλη απήχηση του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη δυναμική παρουσία των ομάδων και των φιλάθλων, η Super League συμβάλλει στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της εθελοντικής δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων, στέλνοντας από τα γήπεδα ένα μήνυμα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και ελπίδας.

Η εθελοντική δωρεά μυελού των οστών αποτελεί μια ανεκτίμητη πράξη προσφοράς που μπορεί να δώσει μια νέα ευκαιρία ζωής σε έναν συνάνθρωπό μας που αντιμετωπίζει μια σοβαρή ασθένεια. Κάθε νέος εθελοντής δότης αποτελεί έναν πολύτιμο κρίκο στην αλυσίδα ζωής και αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί ένας συμβατός δότης για έναν ασθενή που χρειάζεται μεταμόσχευση.

Σε όλους τους αγώνες της 5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, οι ποδοσφαιριστές, οι διαιτητές και τα παιδιά παράταξης θα εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας T-shirts με μηνύματα για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών, ενώ παράλληλα, κατά την παράταξη των ομάδων, θα αναρτηθούν banners με μηνύματα ευαισθητοποίησης και στήριξης της δράσης του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Με κεντρικό μήνυμα «ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΟΤΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ», η Super League και ο Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» καλούν την ποδοσφαιρική οικογένεια να ενημερωθεί, να ευαισθητοποιηθεί και να στηρίξει την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών.

Λίγα λόγια για το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Το Σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 2012, από την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, και αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα προσφοράς ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο.

Η δράση του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» αφορά όχι μόνο παιδιά, αλλά και ενήλικες που χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών και αναζητούν το κατάλληλο μόσχευμα για να ξανακερδίσουν τη ζωή τους. Πρόεδρος του Συλλόγου είναι η Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, η οποία συνεχίζει το έργο της αείμνηστης μητέρας της με την ίδια αφοσίωση, συνέπεια και ενσυναίσθηση.

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» έχει καταφέρει να εγγράψει 207.000 νέους εθελοντές δότες στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο, από τους οποίους 537 έχουν βρεθεί συμβατοί και έχουν δώσει μόσχευμα σε ισάριθμους ασθενείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η δράση του Συλλόγου εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα με 318 συνεργαζόμενα κέντρα.

Τα σημαντικά αυτά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με το έργο του Σωματείου, έχουν συμβάλει να αλλάξει ριζικά η εικόνα της εθελοντικής προσφοράς αιμοποιητικών κυττάρων/μυελού των οστών στην Ελλάδα, κατατάσσοντας πλέον την χώρα μας σε μια από τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στην εθελοντική δωρεά μυελού των οστών».