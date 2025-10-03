Ο Φώτης Ιωαννίδης ξεκίνησε βασικός για πρώτη φορά με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, εναντίον της Νάπολι, στην ήττα με 2-1 για τη 2η αγωνιστική στη League phase του Champions League.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, που έφτασε τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου στην πρωταθλήτρια Πορτογαλίας από το Παναθηναϊκό, δήλωσε ευχαριστημένος από τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα και τη δέσμευση της ομάδας, αλλά όχι φυσικά από το αποτέλεσμα.

«Πήγαμε για να νικήσουμε, αυτή είναι η νοοτροπία μας. Δεν το καταφέραμε, αλλά προχωράμε» δήλωσε ο Φώτης Ιωαννίδης στην ιστοσελίδα της UEFA, επαινώντας τον Κέβιν ντε Μπρόινε, τη νέα μεταγραφή της ιταλικής ομάδας που έδωσε και τις δύο ασίστ στα ισάριθμα γκολ του Ράσμους Χόιλουντ.

«Δεν είναι εύκολο να παίζεις εναντίον παικτών όπως ο Κέβιν ντε Μπρόινε, ειδικά όταν παίζουν σε αυτό το επίπεδο. Σε όλα τα χρόνια που παρακολουθώ ποδόσφαιρο, ο Ντε Μπρόινε είναι ένας από τους καλύτερους. Μερικές φορές πρέπει να τον αποδεχτείς και να κάνεις τα πάντα για να τον σταματήσεις, αλλά αυτή τη φορά ήταν ασταμάτητος» είπε ο Ιωαννίδης.

Τέλος, μίλησε ξανά για την απόδοση της Σπόρτινγκ εναντίον των πρωταθλητών Ιταλίας: «Ήταν ένα καλό παιχνίδι στο Champions League. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, αλλά συνολικά η ομάδα έκανε μια καλή εμφάνιση» κατέληξε.