Ο Ιωνικός με ανακοίνωση που εξέδωσε εξέφρασε τη στήριξή του στον πρόεδρο της ομάδας, Γιάννη Τσιριγώτη, ο οποίος καταδικάστηκε με ποινή φυλάκισης για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα Κηφισιά-ΟΦΗ.

Η αθηναϊκή ομάδα τονίζει μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για «επιλεκτική αυστηρότητα και άνιση μεταχείριση» πράξεις που όπως αναφέρει «δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές».

Η ανακοίνωση:

«Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που έλαβαν χώρα στον αγώνα Κηφισιά – ΟΦΗ, ο ΑΟ Ιωνικός Νικαίας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την άδικη και δυσανάλογη ποινή που επιβλήθηκε στον υπεύθυνο της Διοικούσας Επιτροπής του ποδοσφαιρικού τμήματος, κ. Γιάννη Τσιριγώτη, καθώς και στους φιλάθλους της ομάδας μας.

Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί πολύ πιο έντονα και σοβαρά συμβάντα σε αντίστοιχους αγώνες, χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως τιμωρία ή ανάλογη αντιμετώπιση. Η επιλεκτική αυστηρότητα και η άνιση μεταχείριση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Ο ΑΟ Ιωνικός Νικαίας στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό των φιλάθλων του, οι οποίοι στηρίζουν διαχρονικά την ομάδα με πάθος, αξιοπρέπεια και αγάπη, καθώς και στο πλευρό του κ. Γιάννη Τσιριγώτη, ο οποίος υπηρετεί το ποδόσφαιρο και τον σύλλογο.

Ζητούμε ίση μεταχείριση, δικαιοσύνη και σεβασμό προς όλους. Ο Ιωνικός θα συνεχίσει να αγωνίζεται εντός και εκτός γηπέδων για την προστασία της ιστορίας, της αξιοπρέπειας και των ανθρώπων του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ».