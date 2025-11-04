Ο Νεκτάριος Τριάντης -ο οποίος εχθές (3/11), κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική Ελλάδας από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν΄ όψει των αγώνων με την Σκωτία (15/11), και την Λευκορωσία (18/11), για τα προκριματικά του Μουντιάλ- σκόραρε στην εκτός έδρας ήττα της Μινεσότα από το Σιάτλ, στον πρώτο γύρο των πλέι οφ του MLS.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μείωσε σε 3-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, αλλά η ομάδα του ηττήθηκε με 4-2 κι έτσι η πρόκριση στα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας, θα κριθεί σε τρίτο αγώνα, καθώς οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1 στην σειρά.
Τα μέχρι στιγμής δεδομένα στον πρώτο γύρο των πλέϊ οφ (σ.σ. προκρίνεται η ομάδα που θα πετύχει δύο νίκες), έχουν ως εξής:
Δυτική Περιφέρεια
Σαν Ντιέγκο-Πόρτλαντ 1-1 στις νίκες
Μινεσότα-Σιάτλ 1-1
Λος Άντζελες FC-Όστιν 2-0
Προκρίθηκε η ομάδα του Λος Αντζελες
Βανκούβερ-Ντάλας 2-0
Προκρίθηκε η ομάδα του Βανκούβερ
Ανατολική Περιφέρεια
Φιλαδέλφεια-Σικάγο 2-0
Προκρίθηκε η ομάδα της Φιλαδέλφειας
Νέα Υόρκη FC-Σάρλοτ 1-1
Ίντερ Μαϊάμι-Νάσβιλ 1-1
Σινσινάτι-Κολόμπους 1-1
Χα.Π.