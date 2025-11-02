Τη λύση της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Σπανό ανακοίνωσε ο Ηρακλής, μετά το τέλος του αγώνα με την Αναγέννηση Καρδίτσας. «Έδειξε ότι δε μπορεί να διαχειριστεί σωστά το ρόστερ της ομάδας μας κι έτσι δε μπορεί να μας βοηθήσει», αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση του «Γηραιού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Μετά και το σημερινό ατυχές αποτέλεσμα για την ομάδα μας αποφασίσαμε να λύσουμε τη συνεργασία μας με τον κ. Δημήτρη Σπανό.

Η αιτία είναι ότι στα δύσκολα παιχνίδια που είχε η ομάδα μας με τον ΠΑΟΚ Β, στο οποίο η ομάδα μας κέρδισε συμπτωματικά, καθώς, επίσης και στον αγώνα με τη Νίκη Βόλου και στον σημερινό με την Αναγέννηση Καρδίτσας έδειξε ότι δε μπορεί να διαχειριστεί σωστά το ρόστερ της ομάδας μας κι έτσι δε μπορεί να μας βοηθήσει. Τον ευχαριστούμε».

A.A.