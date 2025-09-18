O Δημήτρης Σπανός είναι, όπως αναμενόταν, ο αντικαταστάτης του Μπάμπη Τεννέα στον πάγκο του Ηρακλή.

Οι «Κυανόλευκοι», την Πέμπτη, ανακοίνωσαν την πρόσληψη του έμπειρου τεχνικού, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του «Γηραιού», με στόχο να τον οδηγήσει στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σπανός έχει ήδη σηκώσει μανίκια, προετοιμάζοντας τον Ηρακλή για τον προσεχή εκτός έδρας αγώνα του με την Καβάλα, όπου θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του.

Η σχετική ανακοίνωση:

Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σπανό στον ΗΡΑΚΛΗ μας!

Ο νέος προπονητής της ομάδας μας έχει πίσω του μια μεγάλη διαδρομή με επιτυχίες και ανόδους σε πολλούς συλλόγους: Άρης, Ιωνικός, Παναιγιάλειος, Παναχαϊκή, Καλλιθέα, Απόλλων Σμύρνης, Ξάνθη, Πανσερραϊκός και άλλους.

Με εμπειρία, πάθος και αποδεδειγμένη ικανότητα, ο Δημήτρης Σπανός αναλαμβάνει να οδηγήσει τον ΗΡΑΚΛΗ στη νέα εποχή.

Καλώς ήρθες Κόουτς – Καλή Αρχή!