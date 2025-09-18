O Δημήτρης Σπανός είναι, όπως αναμενόταν, ο αντικαταστάτης του Μπάμπη Τεννέα στον πάγκο του Ηρακλή.
Οι «Κυανόλευκοι», την Πέμπτη, ανακοίνωσαν την πρόσληψη του έμπειρου τεχνικού, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του «Γηραιού», με στόχο να τον οδηγήσει στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σπανός έχει ήδη σηκώσει μανίκια, προετοιμάζοντας τον Ηρακλή για τον προσεχή εκτός έδρας αγώνα του με την Καβάλα, όπου θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του.
Η σχετική ανακοίνωση:
Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σπανό στον ΗΡΑΚΛΗ μας!
Ο νέος προπονητής της ομάδας μας έχει πίσω του μια μεγάλη διαδρομή με επιτυχίες και ανόδους σε πολλούς συλλόγους: Άρης, Ιωνικός, Παναιγιάλειος, Παναχαϊκή, Καλλιθέα, Απόλλων Σμύρνης, Ξάνθη, Πανσερραϊκός και άλλους.
Με εμπειρία, πάθος και αποδεδειγμένη ικανότητα, ο Δημήτρης Σπανός αναλαμβάνει να οδηγήσει τον ΗΡΑΚΛΗ στη νέα εποχή.
Καλώς ήρθες Κόουτς – Καλή Αρχή!