Ο Ηρακλής επικράτησε της Καρδίτσας με 1-0 και εξασφάλισε την επιστροφή του στη Super League ύστερα από εννέα χρόνια. Οι πανηγυρισμοί των παικτών του Γηραιού μετά το τέλος του αγώνα γέμισαν συγκίνηση. Ο Κούστα ήταν αυτός που λύτρωσε την ομάδα του στο φινάλε με πλασέ σε κενή εστία για να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιστροφή του Ηρακλή στα «σαλόνια».

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, παίκτες και επιτελείο του Γηραιού ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, τόσο μέσα στο γήπεδο, όσο και στα αποδυτήρια. Η συγκίνηση ήταν έντονη, με αρκετούς παίκτες να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους και να πέφτουν στο χορτάρι με λυγμούς. Εν συνεχεία, αποθεώθηκαν από τους φίλους της ομάδας που έδωσαν το παρών στη Καρδίτσα και παρακολούθησαν από κοντά αυτή την τόσο ιστορική στιγμή.

