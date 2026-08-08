Ο 32χρονος δεξιός μπακ Νανού είναι και με τη βούλα παίκτης του Ηρακλή.

Όπως γράψαμε νωρίτερα στο paixebala.gr, o Γηραίος έφερε τον άλλοτε ακραίο μπακ της Πόρτο στη Θεσσαλονίκη και τον έντυσε στα «κυανόλευκα».

Ο Νανού έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, με τον οποίο τη περασμένη σεζόν μέτρησε 35 συμμετοχές και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα με τη φανέλα της ομάδας του Βάλτερ Ματσάρι.

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