Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι φίλαθλοι του Ηρακλή στην ομάδα κατά την επιστροφή της στη βάση της, μετά την ήττα με 2-1 στην Τούμπα.

Οι φίλοι του «Γηραιού» είχαν προαναγγείλει ότι θα υποδέχονταν τους ποδοσφαιριστές ως νικητές, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, και τήρησαν την υπόσχεσή τους. Με συνθήματα, καπνογόνα και παρατεταμένο χειροκρότημα, εξέφρασαν τη στήριξή τους στην ομάδα και αναγνώρισαν την προσπάθειά της.

Η ΠΑΕ Ηρακλής δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικό βίντεο, μεταφέροντας το κλίμα της αποθεωτικής υποδοχής.

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