Ο Ηρακλής για ακόμη έναν αγώνα, αυτόν με τον Παναθηναϊκό (8/11) έχει παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις. Οι κυανόλευκοι, που επέστρεψαν μετά από 9 χρόνια στη Super League, σχολιάζουν τη διαιτησία και τις άδικες αποφάσεις που πήρε εις βάρος τους στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ο κ. Ευαγγέλου.

Στο στρατόπεδο του γηραιού ισχυρίζονται ότι η κατάσταση με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την ομάδα οι διαιτητές, έχει φτάσει στο απροχώρητο.

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