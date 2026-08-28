Ο Βάλτερ Ματσάρι θα στερηθεί τις υπηρεσίες τεσσάρων ποδοσφαιριστών του εν όψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ηρακλής ψάχνει την πρώτη του νίκη στη σεζόν και θέλει να κάνει μια νέα αρχή, μετά τη βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Επόμενος σταθμός για τον «Γηραιό» το Πανθεσσαλικό, όπου το Σάββατο (29/8, 19:30) θα αντιμετωπίσει τον Βόλο για τη δεύτερη «στροφή» της Stoiximan Super League.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr