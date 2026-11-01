Με την τελευταία προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ηρακλή για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στο Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας (Δευτέρα 2/11, 19:30, Novasports 2), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Βάλτερ Ματσάρι δεν ανακοίνωσε αποστολή, η οποία «προσγειώθηκε» στην Αθήνα στις 18:00.

Δεδομένα, πάντως, δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ιταλός τεχνικός στις υπηρεσίες του τιμωρημένου Ίβι Λόπεθ – συμπλήρωσε κάρτες – και στου ανέτοιμου Γιώργου Γιαννούτσου.

Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες, οι «κυανόλευκοι» αναζητούν την επιστροφή στις επιτυχίες που θα τους επαναφέρουν στην πρώτη οκτάδα.