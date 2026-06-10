Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για την επιστροφή του στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Ηρακλής έκλεισε δυνατό φιλικό τεστ επιπέδου Serie A.

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