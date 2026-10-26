Με μία σημαντική απουσία, αλλά και μια κομβική επιστροφή ξεκίνησε ο Ηρακλής την προετοιμασία του εν όψει της αναμέτρησης με την Καλαμάτα (Δευτέρα 2/9, 19:30 – Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Με τους «κυανόλευκους» να έρχονται από δυο σερί ήττες, το 2-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και το 3-2 από την Κηφισιά στο Καυτανζόγλειο, ο Βάλτερ Ματσάρι θα προσπαθήσει να γυρίσει το κλίμα.

Σε αυτή την προσπάθεια δεν θα πάρει μέρος ο Ίβι Λόπεθ. Ο 32χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός, σκόρερ δύο τερμάτων στη φετινή Super League, συμπλήρωσε τέσσερις κίτρινες κάρτες και ο Ματζάρι αποφάσισε να μην τον έχει στη διάθεσή του στο ματς με την Καλαμάτα.

Αντίθετα, στην αναμέτρηση αυτή θα επιστρέψει ο Γιοάν Ρος. Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός με καταγωγή από το Μπενίν, που τόσο έλειψε κόντρα στην Κηφισιά, εξέτισε την τιμωρία του και θα είναι και πάλι διαθέσιμος. Στα συν για τον Ματσάρι, το γεγονός πως θα έχει μια επιπλέον εβδομάδα προπονήσεων στα πόδια του και ο Γιόελ Μπάρσενας, ο οποίος επέστρεψε μετά τη δίμηνη απουσία λόγω τραυματισμού.